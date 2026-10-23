Барселона – Реал: букмекери визначили фаворита першого Ель-Класіко сезону-2026/27

У поєдинку десятого туру іспанської Ла Ліги-2026/27 між Барселоною та Реалом букмекери вважають фаворитом "блаугранас".

На перемогу каталонців ставки приймаються з коефіцієнтом 1,61. Нічия – 5,66. Виграш мадридців – 3,80.

Очікується, що цей матч може стати доволі результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 1,50, а ТМ 3,5 оцінюється у 2,50.

Зазначимо, що гра відбудеться 25 жовтня на стадіоні "Камп Ноу". Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Наразі Барселона очолює турнірну таблицю здобувши всі перемоги в дев'яти поєдинках чемпіонату. "Вершкові" відстають від каталонців на шість залікових балів.

Нагадаємо, що востаннє вони протистояли один одному 10 травня. Тоді Барселона здобула перемогу з рахунком 2:0.