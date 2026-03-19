В Реалі назвали характер травми Куртуа

Голкіпер Реала Тібо Куртуа зазнав ушкодження прямого м'яза стегна правого квадрицепса.

Про це повідомила пресслужба мадридського клубу після того, як воротар пройшов обстеження.

Терміни відновлення 33-річного Куртуа Реал не розкриває, однак відомо, що гравець перебуватиме під наглядом.

Нагадаємо, що Куртуа відчув дискомфорт ще на передматчевій розминці перед другою грою 1/8 фіналу ЛЧ проти Манчестер Сіті. Попри це Тібо відіграв перший тайм, а на старті другого був знятий із поєдинку. Замість нього у ворота мадридців став українець Андрій Лунін.

Відзначимо, що команда Альваро Арбелоа навіть без травмованого голкіпера здобула виїзну перемогу з рахунком 2:1. Дубль у ворота "містян" оформив Вінісіус Жуніор. Загальний рахунок протистояння склав 5:1 на користь "вершкових".

У поточному сезоні-2025/26 Куртуа взяв участь у 41-му матчі, у яких пропустив 39 голів та у 15-ти іграх зіграв на нуль.