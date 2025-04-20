Лунін разом із лідерами Реала знявся у кумедній рекламі сонцезахисного крему

Голкіпер Реала Андрій Лунін разом із Даніелем Карвахалем та Едером Мілітао знявся у рекламі сонцезахисного засобу.

Українцю пощастило і йому навіть дісталася одна з головних ролей.

У веселому ролику Андрій показує, куди правильно наносити крем, щоб максимально захистити шкіру. Герой Луніна буквально інструктує Мілітао, ніби командує захистом на полі.

Реклама одразу набрала популярності у соцмережах, а фанати оцінили гумор і харизму українця.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Луніна 12 матчів за Реал у всіх турнірах, в яких він пропустив 19 голів і 4 рази відстояв "на нуль".

Читайте також : Відео Фото Лідер Реала ледь не влаштував бійку із футболістом Арсенала у перерві матчу Ліги чемпіонів

Напередодні матчу проти Атлетика Більбао українець відновився після травми.

Раніше повідомлялося, що Реал знайшов заміну Луніну в одному з іспанських клубів.