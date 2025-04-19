Реал знайшов заміну Луніну в Еспаньйолі

Мадридський Реал проявляє інтерес до голкіпера Еспаньйола Хоана Гарсії.

Про це повідомляє Cope.es.

За їхньою інформацією, в Мадриді Гарсію розглядають як потенційну заміну Андрію Луніну на випадок, якщо воротар збірної України вирішить покинути Реал наприкінці поточного сезону.

В контракті Гарсії прописана клаусула в розмірі 25 мільйонів євро. Окрім Реала, інтерес до 23-річного голкіпера проявляють Арсенал і Барселона.

У поточному сезоні на рахунку Гарсії 31 матч у іспанській Ла Лізі, в яких воротар пропустив 40 голів і 7 разів відстояв "на нуль". Його контракт діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Лунін увійшов до заявки Реала на матч Ла Ліги проти Атлетика Більбао.