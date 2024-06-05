Лунін: Жартували з Кроосом, що треба зустрітися у фіналі Євро

Воротар Реала Андрій Лунін мав жартівливу розмову з Тоні Кроосом про те, що збірні України та Німеччини мають зустрітися у фіналі Євро-2024.

Про це він розповів у інтерв’ю Владі Зінченко на YouTube-каналі УАФ.

"У нас був такий відрізок сезону, що ми на збірних якось не дуже концентрували увагу – більше думали про фінал Ліги чемпіонів та чемпіонат.

Але вже в кінці я так, трохи жартуючи, 2 хвилини розмовляв із Тоні Кроосом, що було б непогано зустрітися на Євро – бажано у фіналі, бо для нас це буде, напевно, остання зустріч у якості футболістів на полі.

У клубі вже не буде змоги розділяти з ним футбольне поле, роздягальню і так далі. То ми так, трохи посміхалися, що треба зустрітися у фіналі, бо це буде остання зустріч", – сказав Лунін.