Кроос пояснив рішення про завершення кар'єри

34-річний півзахисник Реала Тоні Кроос вважає, що ухвалив правильне рішення про завершення кар'єри після Євро-2024.

Цитує футболіста Фабріціо Романо.

"Я переконаний, що це правильне рішення. Я хотів завершити кар'єру найкращим чином, і цей сезон є одним із найкращих в моєму житті. Моя мета полягала в тому, щоб закінчити якнайкраще, цей сезон був одним із моїх найкращих. Я хочу, щоб ви запам’ятали мене таким, яким я є зараз.

Я завжди казав, що хочу піти на пенсію в Реалі, і так тому й бути. Я ніколи не хотів переходити в інший клуб. Я міг би пограти ще кілька років, але я не хотів сидіти на лаві запасних, я хочу насолоджуватися... запам’ятайте мене таким", — сказав Кроос.