Кроос пояснив рішення про завершення кар'єри
34-річний півзахисник Реала Тоні Кроос вважає, що ухвалив правильне рішення про завершення кар'єри після Євро-2024.
Цитує футболіста Фабріціо Романо.
"Я переконаний, що це правильне рішення. Я хотів завершити кар'єру найкращим чином, і цей сезон є одним із найкращих в моєму житті. Моя мета полягала в тому, щоб закінчити якнайкраще, цей сезон був одним із моїх найкращих. Я хочу, щоб ви запам’ятали мене таким, яким я є зараз.
Я завжди казав, що хочу піти на пенсію в Реалі, і так тому й бути. Я ніколи не хотів переходити в інший клуб. Я міг би пограти ще кілька років, але я не хотів сидіти на лаві запасних, я хочу насолоджуватися... запам’ятайте мене таким", — сказав Кроос.
У поточному сезоні Кроос відіграв 46 матчів за свій клуб, забив 1 м'яч та віддав 9 результативних передач.
Напередодні стало відомо, що півзахисник Реала Орьлєн Чуамені пропустить фінал Ліги чемпіонів через травму.