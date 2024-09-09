Лунін визначився із місцем продовження кар'єри

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін розглядає перехід в один із клубів Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Bernabeudigital.

За інформацією джерела, Лунін не хоче підписувати новий контракт із "вершковими" і планує залишити команду у статусі вільного агента влітку 2025 року, коли завершується його чинна угода.

Зазначається, що пріоритетними клубами для Луніна є представники АПЛ, і в першу чергу він розглядатиме пропозиції від них.

Нагадаємо, раніше головний тренер "королівського клубу" заявив, що Лунін залишиться у команді до кінця сезону, а президент мадридців Флорентіно Перес вважає, що українцю буде важко без "вершкових".

У минулому сезоні 25-річний голкіпер зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Напередодні українець увійшов до списку фіналістів на "Трофей Яшина", який вручають найкращому воротареві за підсумками року, а також потрапив у двадцятку найкращих воротарів світу за версією порталу Givemesport.