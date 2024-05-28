Лунін пропустив тренування за 4 дні до фіналу Ліги чемпіонів

Український воротар Андрій Лунін не брав участь у тренуванні Реала за 4 дні до фіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

Про це "королівський клуб" повідомив на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що на занятті був присутній лише один воротар — Тібо Куртуа, який ще не пропустив жодного голу в 4 матчах після відновлення від травми.

Андрій Лунін та Кепа Аррісабалага пропустили тренування. Українець був відсутній через хворобу, а іспанець не з’явився з дозволу головного тренера.

Відповідаючи на питання про склад на фінал Ліги чемпінів, Карло Анчелотті заявив, що остаточне рішення буде ухвалюватися у день гри. За інформацією іспанських ЗМІ, італійський наставник зробить вибір на користь Куртуа.