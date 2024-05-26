Анчелотті — про склад на фінал ЛЧ: Є деякі сумніви
Головний тренер Реала Карло Анчелотті буде ухвалювати рішення щодо стартового складу на фінал Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд безпосередньо в день матчу.
Слова наставника "вершкових" цитує Marca.
"У мене є тиждень, аби подумати про це. Очевидно, у нас є деякі сумніви. До п’ятниці ми збираємося насолоджуватися цим моментом, фіналом. Ми збираємося максимально підготуватися до нього і постараємося перемогти в суботу.
Мені подобаються дебати, які розпочалися, і ми будемо вести їх до суботи. Мені це дуже подобається", — сказав Анчелотті.
Найбільш інтригуюче питання — позиція воротаря. Marca з посиланням на свої джерела в Реалі повідомляла, що після того, як Лунін пропустив 4 голи у матчі з Вільярреалом, тренерський штаб зробив вибір на користь Тібо Куртуа.
В останньому поєдинку Ла Ліги ігровий час отримав не лише Куртуа, а й Кепа Аррісабалага, для якого це була остання поява у складі мадридців.