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Анчелотті — про склад на фінал ЛЧ: Є деякі сумніви

Игорь Чернявский — 26 травня, 11:40
Анчелотті — про склад на фінал ЛЧ: Є деякі сумніви

Головний тренер Реала Карло Анчелотті буде ухвалювати рішення щодо стартового складу на фінал Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд безпосередньо в день матчу.

Слова наставника "вершкових" цитує Marca.

"У мене є тиждень, аби подумати про це. Очевидно, у нас є деякі сумніви. До п’ятниці ми збираємося насолоджуватися цим моментом, фіналом. Ми збираємося максимально підготуватися до нього і постараємося перемогти в суботу.
Мені подобаються дебати, які розпочалися, і ми будемо вести їх до суботи. Мені це дуже подобається", — сказав Анчелотті.

Найбільш інтригуюче питання — позиція воротаря. Marca з посиланням на свої джерела в Реалі повідомляла, що після того, як Лунін пропустив 4 голи у матчі з Вільярреалом, тренерський штаб зробив вибір на користь Тібо Куртуа.

В останньому поєдинку Ла Ліги ігровий час отримав не лише Куртуа, а й Кепа Аррісабалага, для якого це була остання поява у складі мадридців.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Карло Анчелотті

Карло Анчелотті

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