Пенальті визначив переможця: огляд матчу Бетіс – Реал
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У суботу, 1 березня, відбувся матч 26 туру Ла Ліги між Бетісом та Реалом.
Господарі здобули перемогу з рахунком 2:1
Огляд матчу:
Футбол – Ла Ліга-2024/25
26 тур, 1 березня
Бетіс – Реал Мадрид 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 10 Діас, 1:1 – 34 Джонні, 2:1 – 54 Іско (пенальті)
Команда Карло Анчелотті першою забила, але "біло-зелені" не знітилися. Ще до перерви Джонні відновив паритет. На початку другого тайму Бетіс отримав право на пенальті. Бити взявся колишній гравець Реала Іско, який зумів переграти Куртуа.
Нагадаємо, за Жирона гол + пас оформив Віктор Циганков, але це не допомогло обіграти Сельту.
У Реала тепер 54 очки. Стільки ж має і Барселона, але каталонці зіграли на 1 гру менше. Лідером є Атлетико. "Матрацники" здобули 56 очок.