Пенальті визначив переможця: огляд матчу Бетіс – Реал

У суботу, 1 березня, відбувся матч 26 туру Ла Ліги між Бетісом та Реалом.

Господарі здобули перемогу з рахунком 2:1

Огляд матчу:

Футбол – Ла Ліга-2024/25

26 тур, 1 березня

Бетіс – Реал Мадрид 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 10 Діас, 1:1 – 34 Джонні, 2:1 – 54 Іско (пенальті)

Команда Карло Анчелотті першою забила, але "біло-зелені" не знітилися. Ще до перерви Джонні відновив паритет. На початку другого тайму Бетіс отримав право на пенальті. Бити взявся колишній гравець Реала Іско, який зумів переграти Куртуа.

Нагадаємо, за Жирона гол + пас оформив Віктор Циганков, але це не допомогло обіграти Сельту.

У Реала тепер 54 очки. Стільки ж має і Барселона, але каталонці зіграли на 1 гру менше. Лідером є Атлетико. "Матрацники" здобули 56 очок.