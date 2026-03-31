Лунін без пауз: український воротар Реала вразив роботою під час відпочинку
Поки більшість футболістів використовують паузу на матчі збірних для відпочинку, Андрій Лунін обирає інший шлях. Український голкіпер мадридського Реала продемонстрував, що для нього навіть коротка перерва є ще однією можливістю стати сильнішим.
У своєму інстаграмі воротар поділився відео з тренування в залі, де працює над фізичною формою. Жодних зайвих деталей – лише концентрація, вправи і чітке розуміння мети.
Такий підхід вже давно став візитівкою Луніна, який крок за кроком вибудовує свою кар'єру на найвищому рівні.
"Насолоджуйся відпочинком – насолоджуйся роботою", – підписав відео Андрій.
Нагадаємо, український голкіпер мадридського Реала не потрапив у заявку збірної України через відсутність ігрової практики.
Наразі основний воротар Тібо Куртуа травмований, тому Лунін знову почав виходити у старті. Напередодні він уперше в сезоні зіграв у Ла Лізі в матчі проти Атлетико (3:2).
Загалом у нинішній кампанії українець провів п'ять поєдинків. У них він пропустив десять голів й одного разу залишив свої ворота "сухими".