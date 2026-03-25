Жодного конфлікту немає: відомо, чому Ребров не викликав Луніна у збірну України на плейоф відбору на ЧС-2026

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін не потрапив у заявку збірної України, яка продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу-2026 з футболу, через відсутність ігрової практики.

Про це повідомляє The Athletic.

Видання зазначає, що Українська асоціація футболу пояснює відсутність воротаря "технічним рішенням". Адже склад "синьо-жовтих" був сформований ще за два тижні до матчу проти Швеції у плейоф відбору на Мундіаль, який відбудеться 26 березня (о 21:45 за київським часом). Переможець вийде на тріумфатора пари Польща – Албанія.

У той час Лунін протягом трьох місяців не отримав жодної хвилини ігрового часу у складі іспанського гранда.

У поточному сезоні-2025/26 українець взяв участь у 5 поєдинках Реала, у яких пропустив 10 голів та ще в одному матчі залишив свої володіння "на замку". 27-річний голкіпер отримуватиме наразі більше ігрової практики через травму Тібо Куртуа.

Нагадаємо, що раніше у пресі подейкували, що Андрій відмовляється приїжджати у національну команду, де йому не гарантоване місце у старті. Через що начебто між ним та головним тренером збірної Сергієм Ребровим виник конфлікт. Згодом сам голкіпер "вершкових" спростував цю інформацію.

Додамо, що за спиною Луніна 16 ігор за "синьо-жовтих" – 16 пропущених м'ячів та 6 зустрічей на нуль. Востаннє Андрій захищав українські ворота у товариському матчі проти Нової Зеландії 10 червня 2025 року (перемога 2:1).

