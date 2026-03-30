Жодних переговорів: Почеттіно – про інтерес Реала та Тоттенгема

Олександр Булава — 30 березня 2026, 22:16
Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно відреагував на інформацію про зацікавленість Реала та Тоттенгема.

Його слова передає журналіст Бен Джейкобс.

"Жодних переговорів немає. Ми тут дуже зосереджені на чемпіонаті світу. Усі знають, що я маю зобов'язання перед національною збірною. Зараз не час говорити про майбутнє.

Ніхто до мене не звертався. Але хто знає, що може статися. І, до речі, ми відкриті до того, щоб залишитися у збірній США, чому б і ні, якщо федерація буде задоволена?" – сказав Почеттіно.

Нагадаємо, що Маурісіо очолював "шпор" протягом 2014-2019 років, провівши на чолі клубу 293 матчі.

Раніше повідомлялось, що декілька представників ради директорів Тоттенгема прагнуть камбеку аргентинського спеціаліста, а також була інформація, що сам наставник не "проти" повернутись до керма клубу АПЛ.

