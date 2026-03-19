З'явились нові деталі травми Куртуа: воротар Реала ризикує пропустити чвертьфінал Ліги чемпіонів – ЗМІ

Ушкодження першого номера мадридського Реала Тібо Куртуа може виявитись значно серйознішим.

Про це інформує AS.

Бельгійський воротар зазнав травми правого привідного м'яза. Сьогодні, 19 березня, на Тібо чекатиме медичне обстеження, яке визначить ступінь важкості ушкодження.

Подейкують, що у Куртуа може буль розрив м'яза, а не просто його розтягнення. Бельгієць ризикує пропустити не лише наступне мадридське дербі в Ла Лізі проти Атлетико (о 22:00 за Києвом), яке відбудеться у неділю, 22 березня, а й чвертьфінал Ліги чемпіонів.

В 1/4 фіналу "Королівський клуб" зустрінеться з мюнхенською Баварією – 7-го (вдома) та 15-го квітня (на виїзді).

Нагадаємо, що Куртуа відчув дискомфорт ще на передматчевій розминці перед другою грою 1/8 фіналу ЛЧ проти Манчестер Сіті. Попри це Тібо відіграв перший тайм, а на старті другого був знятий із поєдинку. Замість нього у ворота мадридців став українець Андрій Лунін.

Відзначимо, що команда Альваро Арбелоа навіть без травмованого голкіпера здобула виїзну перемогу з рахунком 2:1. Дубль у ворота "містян" оформив Вінісіус Жуніор. Загальний рахунок протистояння склав 5:1 на користь "вершкових".

У поточному сезоні-2025/26 Куртуа взяв участь у 41-му матчі, у яких пропустив 39 голів та у 15-ти іграх зіграв на нуль.