ЗМІ розкрили причини, через які Лунін так і не змінив Реал на інший клуб

Український воротар Реала Андрій Лунін протягом двох минулих літніх періодів дійсно роздумував про можливу зміну клубної прописки, але іспанський клуб не хотів його продавати.

Про це повідомляє AS.

За даними джерела, найближче до відходу з команди Лунін був після сезону-2023/24. Він вивчав річний різні пропозиції, але жодна з них його не переконала, як і не переконала Реал.

"Мадрид, який завжди був сповнений рішучості не відпускати фігуру, яку високо цінує за перевірену здатність брати на себе цю подвійну роль між запасним і основним", – зазначає джерело.

Також зазначається, що воротарем цікавилися Арсенал та Челсі, а також клуби середняки АПЛ, втім, підписання у підсумку не відбулося, адже сам Лунін не мав гарантій того, що буде там першим номером, а згодом продовжив контракт з "вершковими" до 2030 року.

Зазначимо, що наразі Тібо Куртуа травмований, тому ігрову практику почав отримувати Андрій Лунін. Напередодні він уперше в сезоні зіграв у Ла Лізі в матчі проти Атлетико (3:2).

Загалом у нинішній кампанії українець провів п'ять поєдинків. У них він пропустив десять голів й одного разу залишив свої ворота "сухими".