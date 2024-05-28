Лунін не зіграє проти Куртуа: Збірна Бельгії оголосила попередній склад на Євро-2024

Збірна Бельгії з футболу оголосила розширений склад гравців на чемпіонат Європи-2024.

Про це повідомила Королівська бельгійська футбольна асоціація.

Зазначимо, що до заявки не потрапив голкіпер Реала Тібо Куртуа, який пропустив більшу частину сезону через травму коліна і лише нещодавно повернувся на поле.

Заявка збірної Бельгії на Євро-2024

Воротарі: Коен Кастельс (Вольфсбург), Томас Камінскі (Лутон Таун), Мац Селс (Ноттінгем Форест)

Захисники: Тімоті Кастань (Фулгем), Максим Де Куйпер (Брюгге, Зенон Дебаст (Андерлехт), Ваут Фаес (Лестер Сіті), Томас Меньє (Трабзонспор), Ян Вертонген (Андерлехт), Артур Теате (Стад Ренн), Аксель Вітсель (Атлетіко Мадрид)

Півзахисники: Яннік Карраско (Аль-Шабаб), Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті), Орел Мангала (Олімпік Ліоне), Амаду Онана (Евертон), Юрі Тілеманс (Астон Вілла), Артур Вермерен (Атлетіко Мадрид), Астер Вранкс (Вольфсбург)

Нападники: Йохан Бакайоко (ПСВ), Шарль де Кетелаере (Аталанта), Джеремі Доку (Манчестер Сіті), Ромелу Лукаку (Рома), Доді Лукебакіо (Севілья), Лоїс Опенда (РБ Лейпциг), Леандро Троссард (Арсенал).

Бельгія є одним із суперників збірної України на Євро в групі E. До квартету також потрапили Словаччина та Румунія.

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

Раніше ми повідомляли, що УЄФА дозволила розширити заявки команд із 23 до 26 гравців.