Лунін допоміг Реалу повторити клубний рекорд

Українець Андрій Лунін зробив вагомий вклад у підкорення клубного рекорду мадридського Реала.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Реал провів 19 сухих матчів у цьому сезоні іспанської Ла Ліги, повторивши досягнення "вершкових" у сезонах 1986/87 та 1987/88.

В 10 з 19 матчів без пропущених голів відіграв Лунін. У Кепи Аррісабалаги 7 "сухих" матчів, а у Тібо Куртуа — 2.

Додамо, що у Реала є ще 3 матчі, щоб побити клубний рекорд - проти Алавеса, Вільярреала і Бетіса.

Нагадаємо, мадридці із Куртуа замість Луніна в воротах розгромно перемогли Гранаду (4:0).

Раніше авторитетне видання повідомило, що Куртуа є фаворитом на вихід у старті Реала у фіналі Ліги чемпіонів.



