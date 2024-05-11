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Куртуа є фаворитом на вихід у старті Реала на фінал ЛЧ — джерело

Владислав Уткін — 11 травня, 14:05
Куртуа є фаворитом на вихід у старті Реала на фінал ЛЧ — джерело

Бельгійський голкіпер Тібо Куртуа є фаворитом на вихід у стартовому складі Реала на фінал Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

Про це повідомляє The Athletic з посиланням на джерела всередині клубу.

За інформацією видання, причиною для цього слугує репутація бельгійця у великих матчах, який має досвід перемог у фіналі Ліги чемпіонів (у сезоні 2021/22 — 1:0 проти Ліверпуля). Зазначається, що вихід Куртуа в матчі з Боруссією не позначиться на майбутньому українця Андрія Луніні в Реалі — сторони близькі до укладання нового контракту до 2028 року.

Раніше тренер воротарів "вершкових" Луїс Льопіс теж висловився щодо вибору голкіпера на фінал ЛЧ.

Нагадаємо, в 34 турі Ла Ліги Куртуа повернувся на поле після травм, через які він пропустив майже весь сезон. Його два сейви допомогли "вершковим" розгромно перемогти Кадіс.

Але у півфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти Баварії ворота Реала захищав Лунін. Українець здійснив кілька надважливих сейвів, без яких камбек був би просто неможливим.

Вирішальний поєдинок відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.


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