Зоря може отримати 3 мільйони євро від Реала — джерело

Михайло Співаковський повідомив, що Зоря може отримати 3 мільйони євро бонусів від мадридського Реала, якщо королівський клуб переможе в цьому сезоні Ліги чемпіонів.

Про це він розповів у етері ютуб-каналу "ТаТоТаке".

"За нашими даними в умовах трансферу Андрія Луніна із Зорі в Реал прописані певні бонуси, і Зоря має отримати по 1 мільйону євро в трьох ситуаціях. Перша: Лунін грає 10 матчів за Реал. Друга: Лунін грає понад половину матчів в сезоні, де Реал стає чемпіоном Іспанії. Третя: Лунін разом з Реалом виграє Лігу чемпіонів, і грає 50% матчів і більше у турнірі. Тож якщо Реал переможе Боруссію у фіналі ЛЧ, то в кінці сезону він заплатить Зорі 3 мільйони євро", — сказав журналіст.

Нагадаємо, Андрій Лунін перейшов з луганської Зорі у мадридський Реал влітку 2018 року за 8,5 мільйонів євро.

У поточному сезоні українець відіграв 30 матчів за свою команду, пропустив 28 м'ячів та 12 поєдинків відстояв на нуль.

Напередодні Лунін допоміг "вершковим" перемогти Баварію та вийти у фінал Ліги чемпіонів-2023/24. Суперником мадридців стане Боруссія Дортмунд, яка переграла ПСЖ та вперше за 11 років вийшла до фіналу ЛЧ.

Фінал Ліги чемпіонів цього сезону проведуть 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.