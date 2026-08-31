Ліверпуль підписав нападника ПСЖ та збірної Франції: це рекордний продаж гравця з Ліги 1 до іноземного чемпіонату

Англійський Ліверпуль оголосив про підписання контракту із французьким нападником ПСЖ Бредлі Барколя.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В офіційній заяві зазначається, що 23-річний футболіст успішно пройшов медогляд та підписав із мерсисайдським колективом довгостроковий контракт.

Раніше стало відомо, що "червоним" обійдеться цей трансфер в 140 мільйонів євро з урахуванням бонусів. За даними Transfermarkt, перехід Барколя за 125 млн євро став найдорожчим продажем гравця з Ліги 1 до іноземного чемпіонату.

Зауважимо, що Барколя приєднався до ПСЖ з літа 2023 року, коли чемпіони Франції віддали за нього Ліону 45 мільйонів євро (як стверджує Transfermarkt).

За цей час 23-річний вінгер провів 152 матчі в усіх турнірах на клубному рівні, у яких забив 39 голів і віддав 37 асистів. Двічі поспіль виграв з клубом Лігу чемпіонів, Кубок Франції, Суперкубок УЄФА. Окрім того, він тричі ставав тріумфатаром чемпіонату Франції та Суперкубку Франції.

На рахунку Барколя 6 голів у 28 матчах за збірну Франції, за яку виступав на Євро-2024 і чемпіонату світу-2026.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Арсенал брав участь у боротьбі за трансфер француза.