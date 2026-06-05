Ще одна зірка Мілана хоче покинути клуб

Голкіпер збірної Франції Майк Меньян вирішив покинути Мілан влітку поточного року.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Таке рішення 30-річний француз ухвалив після того, як Мілан вирішив звільнити головного тренера Массіміліано Аллегрі та спортивного директора Іглі Таре. Меньян став єдиним гравцем Мілана, який висловив бажання покинути клуб у зв'язку з їхнім відходом.

Меньян уже дав своїм агентам завдання шукати новий клуб. Очікується, що після чемпіонату світу спробу придбати воротаря здійснить Челсі.

Контракт Меньяна діє до літа 2031 року, трансферна вартість воротаря оцінюється в 20 мільйонів євро. Француз виступає за Мілан з літа 2021 року, у минулому сезоні пропустив 38 голів і 16 разів відстояв "на нуль" у 41 матчі в усіх турнірах.

Раніше про свої наміри покинути Мілан оголосив Рафаел Леау.