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Колишнього спортдира Мілана підозрюють у відмиванні грошей

Олег Дідух — 5 червня 2026, 14:41
Колишнього спортдира Мілана підозрюють у відмиванні грошей
Іглі Таре
ФК Мілан

Колишній спортивний директор Мілана Іглі Таре перебуває під слідством у Албанії.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Таре є фігурантом розслідування, яке проводить Спеціальна прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Функціонера підозрюють у відмиванні грошей в рамках справи, пов'язаної з колишнім заступником прем'єр-міністра Албанії Белінди Баллуку.

4 червня Таре були висунути обвинувачення у корупції, він разом зі своїм адвокатом провів близько 6 годин на допиті в прокуратурі.

Нагадаємо, в травні минулого року Таре був призначений на посаду спортивного директора Мілана, проте наприкінці поточного сезону його звільнили після того, як команда не зуміла вийти в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Мілан Іглі Таре

Іглі Таре

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