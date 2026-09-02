У Бразилії затримали шахрая, який видавав себе за екстренера Шахтаря та виманювали гроші

У Бразилії поліція розслідує діяльність групи шахраїв, які видавали себе за португальського тренера Греміо Луїша Каштру та намагалися виманювати гроші з футболістів клубу через фальшиві профілі в месенджерах.

Про це повідомляє A Bola.

За інформацією видання, у середу, 2 вересня, в межах операції "Фальшива дев'ятка" (Falso 9) за підтримки Цивільної поліції Ріо-де-Жанейро правоохоронці видали ордер на превентивний арешт та два ордери на обшук і вилучення речей у місті Ітаперуна, штат Ріо-де-Жанейро.

Головного виконавця підозрюють у комп'ютерному шахрайстві та незаконному привласненні коштів.

Розслідування розпочалося після того, як поліція отримала інформацію про підозрюваного, який через WhatsApp контактував щонайменше з чотирма футболістами Греміо, використовуючи фотографію Луїша Каштру як зображення профілю. В одному з повідомлень він навіть просив гравців приїхати наступного дня раніше до тренувального центру, щоб поговорити особисто.

В одному з випадків він протягом кількох днів спілкувався з гравцем, цікавився його повсякденним життям, родиною та спортивними результатами, а також хвалив за відданість команді.

Щоб не допустити викриття схеми, зловмисник попросив футболіста нікому не розповідати про їхнє спілкування. Згодом він заявив, що хоче підтримати соціальний проєкт у Ріо-де-Жанейро, який передбачав роздачу продуктових наборів малозабезпеченим людям, і попросив футболіста зробити фінансовий внесок.

Йшлося про 300 продуктових наборів по 12,58 євро кожен – загалом 3 773 євро. 6 травня шахрай надав PIX-ключ, заявивши, що він належить відповідальній за соціальний проєкт особі, та попросив футболіста здійснити переказ.

Перша спроба переказу була заблокована через денний ліміт банківського рахунку гравця. Тоді шахрай переніс оплату на наступний ранок і знову наголосив на необхідності зберігати все в таємниці. Наступного дня переказ пройшов успішно. Щоб зробити схему переконливішою, зловмисник надіслав футболісту нібито підтвердження від установи про отримання продуктових наборів.

Однак на цьому він не зупинився. Того ж дня шахрай повідомив, що ще один гравець, який нібито перебуває за межами Бразилії та не може відповісти через різницю в часових поясах, хоче придбати ще 600 продуктових наборів. Їхня загальна вартість становила близько 8 390 євро.

Зловмисник попросив жертву самостійно внести цю суму, пообіцявши згодом повернути гроші. Для додаткового тиску він заявив, що до збору коштів нібито долучилися й інші партнери футболіста по команді.

Цього разу переказ не відбувся — сума знову перевищила денний ліміт банківського рахунку гравця. Саме це, за даними слідства, поклало край спробі шахрая продовжити схему.

Водночас злочинна схема не обмежувалася Греміо. Правоохоронці встановили, що серед потенційних жертв були футболісти та відомі особи з інших бразильських клубів, одна європейська футбольна команда, а також відомий національний артист.

З 2019 по 2021 рік Каштру очолював Шахтар, з яким одного разу став чемпіоном України. Також 61-річний тренер працював з Аль-Духаїлем, Ботафого, Аль-Насром, Порту та Ріу Аве.

Напередодні повідомлялося, що півзахисник Греміо, за якого Шахтар був готовий викласти 20 мільйонів євро, стане гравцем Порту.