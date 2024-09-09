Колишнього тренера Шахтаря на чолі Аль-Насра може замінити титулований італійський фахівець

Італійський фахівець Стефано Піолі є головним фаворитом, щоб очолити Аль-Наср.

Про це повідомляє видання A Bola.

На цій посаді він може замінити португальця Луїша Каштру. 63-річний колишній наставник Шахтаря тренує саудівський клуб із літа 2023 року, але керівництво клубу розглядає варіант з його звільненням.

Піолі останні 5 сезонів тренував Мілан. "Россонері" під його керівництвом стали чемпіонами Серії А сезону-2021/22. Кар'єру тренера 58-річний Піолі почав ще влітку 2003 року. Весь цей час він тренував лише італійські клуби.

Нагадаємо, раніше була інформація, що лідер Аль-Насра Кріштіану Роналду вмовляє приєднатися до клубу футболіста збірної Франції Адріена Рабйо.