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Колишнього тренера Шахтаря на чолі Аль-Насра може замінити титулований італійський фахівець

Руслан Травкін — 9 вересня, 19:39
Колишнього тренера Шахтаря на чолі Аль-Насра може замінити титулований італійський фахівець
Луїш Каштру
Шахтар Донецьк

Італійський фахівець Стефано Піолі є головним фаворитом, щоб очолити Аль-Наср.

Про це повідомляє видання A Bola.

На цій посаді він може замінити португальця Луїша Каштру. 63-річний колишній наставник Шахтаря тренує саудівський клуб із літа 2023 року, але керівництво клубу розглядає варіант з його звільненням.

Піолі останні 5 сезонів тренував Мілан. "Россонері" під його керівництвом стали чемпіонами Серії А сезону-2021/22. Кар'єру тренера 58-річний Піолі почав ще влітку 2003 року. Весь цей час він тренував лише італійські клуби.

Нагадаємо, раніше була інформація, що лідер Аль-Насра Кріштіану Роналду вмовляє приєднатися до клубу футболіста збірної Франції Адріена Рабйо.

Аль-Наср Луїш Каштру Стефано Піолі

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