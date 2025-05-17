Каштру може очолити іменитий бразильський клуб

Колишній головний тренер Шахтаря Луїш Каштру може незабаром очолити Корінтіанс.

Про це повідомляє Санті Ауна.

🚨EXCL: ⚪️⚫️🇵🇹 #SerieA |



❗️Luis Castro hsas been approached by Corinthians in the recent days.



💰 Brazilian club proposed €7M for a 1.5 years contract.



✨️ Portugal manager want to join PL pic.twitter.com/bmPreBOI2v — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 16, 2025

За його інформацією, бразильський клуб запропонував Каштру контракт на півтора року, за які португальський фахівець сумарно отримає 7 мільйонів євро.

Останнім місцем роботи Каштру був Аль-Наср, який він очолював у 2023 – 2024 роках. Раніше 63-річний португальський фахівець уже працював у Бразилії із Ботафого у 2022 – 2023 роках.

Українським любителям футболу Каштру відомий за роботою із донецьким Шахтарем у 2019 – 2021 роках. Корінтіанс наразі очолює колишній головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор, який працює з командою лише з кінця квітня.

Восени минулого року повідомлялося про інтерес до Каштру з боку Сантоса.