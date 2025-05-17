Каштру може очолити іменитий бразильський клуб
Колишній головний тренер Шахтаря Луїш Каштру може незабаром очолити Корінтіанс.
Про це повідомляє Санті Ауна.
За його інформацією, бразильський клуб запропонував Каштру контракт на півтора року, за які португальський фахівець сумарно отримає 7 мільйонів євро.
Останнім місцем роботи Каштру був Аль-Наср, який він очолював у 2023 – 2024 роках. Раніше 63-річний португальський фахівець уже працював у Бразилії із Ботафого у 2022 – 2023 роках.
Українським любителям футболу Каштру відомий за роботою із донецьким Шахтарем у 2019 – 2021 роках. Корінтіанс наразі очолює колишній головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор, який працює з командою лише з кінця квітня.
Восени минулого року повідомлялося про інтерес до Каштру з боку Сантоса.