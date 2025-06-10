Ексгравець збірної Франції залишився без команди

Васку да Гама офіційно оголосив про дострокове завершення співпраці з французьким півзахисником Дімітрі Паєтом.

Про це клуб повідомив на своїй сторінці в мережі Х.

За повідомленням клубу, сторони дійшли до взаємної згоди щодо розірвання контракту.

Паєт приєднався до Васку да Гама у 2023 році. За цей час він провів 77 матчів, забив 8 голів та віддав 16 результативних передач.

Протягом кар’єри він також виступав за Нант, Лілль, Марсель, Вест Гем та інші клуби. В активі півзахисника 38 матчів та 8 голів за національну збірну Франції.

Раніше повідомлялося, що коханка Паєта поділилася деталями у скандальній справі про насилля.