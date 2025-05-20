Клуб Ліги 1 звільнив головного тренера
Нант припинив співпрацю з головним тренером команди Антуаном Комбуаре.
Про це повідомила пресслужба французького клубу.
61-річний тренер вже друге очолював "канарок". Під час першого етапу він привів клуб до завоювання Кубку Франції у сезоні 2021/22. Потім, у сезоні 2022/23, клуб успішно виступив у Лізі Європи, вийшовши до 1/16 фіналу, де програв Ювентусу.
Потім Комбуаре залишив Нант, але невдовзі, у березні 2024 року, повернувся. Під його керівництвом команда все ж змогла зберегти прописку у Лізі 1, хоча була близькою до пониження у класі.
Упродовж своєї тренерської кар'єри Комбуаре також очолював Страсбур, ПСЖ, Аль-Хіляль, Ланс, Генгам, Діжон та Тулузу.
Як відомо, на початку травня ПСЖ мінімальною перемогою над Анже оформив чемпіонський титул за 6 турів до фінішу.