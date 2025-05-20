Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Клуб Ліги 1 звільнив головного тренера

Олексій Мурзак — 20 травня 2025, 19:43
Клуб Ліги 1 звільнив головного тренера
Антуан Комбуаре
Getty Images

Нант припинив співпрацю з головним тренером команди Антуаном Комбуаре.

Про це повідомила пресслужба французького клубу.

61-річний тренер вже друге очолював "канарок". Під час першого етапу він привів клуб до завоювання Кубку Франції у сезоні 2021/22. Потім, у сезоні 2022/23, клуб успішно виступив у Лізі Європи, вийшовши до 1/16 фіналу, де програв Ювентусу.

Потім Комбуаре залишив Нант, але невдовзі, у березні 2024 року, повернувся. Під його керівництвом команда все ж змогла зберегти прописку у Лізі 1, хоча була близькою до пониження у класі.

Упродовж своєї тренерської кар'єри Комбуаре також очолював Страсбур, ПСЖ, Аль-Хіляль, Ланс, Генгам, Діжон та Тулузу.

Як відомо, на початку травня ПСЖ мінімальною перемогою над Анже оформив чемпіонський титул за 6 турів до фінішу.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Нант

Чемпіонат Франції, Ліга 1

Ексгравець Барселони покине Лілль на правах вільного агента
Лілль оголосив про відхід зіркового форварда та ще шести гравців
Ювентус став ще одним претендентом на бомбардира з Лілля
Команда Де Дзербі забила 4 м'ячі: огляд матчу Марсель – Ренн
Ніцца розгромила Брест, Ліон переграв Анже, ПСЖ здолав Осер у 34 турі Ліги 1

Останні новини