Клуб Ліги 1 звільнив головного тренера

Нант припинив співпрацю з головним тренером команди Антуаном Комбуаре.

Про це повідомила пресслужба французького клубу.

Le FC Nantes annonce la fin de sa collaboration avec Antoine Kombouaré, entraîneur de l’équipe professionnelle.



Le Club remercie sincèrement Antoine Kombouaré ainsi que l’ensemble de son staff pour leur professionnalisme et leur implication au quotidien. pic.twitter.com/3yJIFEHgml — FC Nantes (@FCNantes) May 20, 2025

61-річний тренер вже друге очолював "канарок". Під час першого етапу він привів клуб до завоювання Кубку Франції у сезоні 2021/22. Потім, у сезоні 2022/23, клуб успішно виступив у Лізі Європи, вийшовши до 1/16 фіналу, де програв Ювентусу.

Потім Комбуаре залишив Нант, але невдовзі, у березні 2024 року, повернувся. Під його керівництвом команда все ж змогла зберегти прописку у Лізі 1, хоча була близькою до пониження у класі.

Упродовж своєї тренерської кар'єри Комбуаре також очолював Страсбур, ПСЖ, Аль-Хіляль, Ланс, Генгам, Діжон та Тулузу.

Як відомо, на початку травня ПСЖ мінімальною перемогою над Анже оформив чемпіонський титул за 6 турів до фінішу.