Мінус конкурент для Сікана: Андерлехт віддав аргентинського нападника у Хетафе

Аргентинський нападник Луїс Васкес перебрався в іспанське Хетафе.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Андерлехт віддав 24-річного форварда в оренду до кінця поточного сезону-2025/26. Також є опція викупу контракту футболіста.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Васкеса у 2 мільйони євро.

Nuevo 𝓹𝓮𝓵𝓸𝓽𝓮𝓻𝓸 al servicio del Geta.



🫡💣🇦🇷 pic.twitter.com/o60OLlEMno — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 21, 2026

Контракт Васкеса із бельгійською командою розрахований до 30 червня 2028 року. У футболці "пурпурово-білих", яку аргентинець одягнув влітку 2023-го, провів 116 ігор (18 голів і 5 асистів).

Також у своїй кар'єрі 24-річний гравець пограв за Атлетіко Патронато (1 гра) та Бока Хуніорс (99 поєдинків). Із останнім клубом Васкес завоював три трофеї.

Нагадаємо, що 21 січня Андерлехт оформив повноцінний трансфер українського нападника із турецького Трабзонспора Даниса Сікана. Форвард збірної України уклав угоду до 2030 року.

Раніше повідомлялось, що Сікан красиво попрощався із Трабзонспором.