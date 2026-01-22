Мінус конкурент для Сікана: Андерлехт віддав аргентинського нападника у Хетафе
Аргентинський нападник Луїс Васкес перебрався в іспанське Хетафе.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Андерлехт віддав 24-річного форварда в оренду до кінця поточного сезону-2025/26. Також є опція викупу контракту футболіста.
Портал Transfermarkt оцінює вартість Васкеса у 2 мільйони євро.
Контракт Васкеса із бельгійською командою розрахований до 30 червня 2028 року. У футболці "пурпурово-білих", яку аргентинець одягнув влітку 2023-го, провів 116 ігор (18 голів і 5 асистів).
Також у своїй кар'єрі 24-річний гравець пограв за Атлетіко Патронато (1 гра) та Бока Хуніорс (99 поєдинків). Із останнім клубом Васкес завоював три трофеї.
Нагадаємо, що 21 січня Андерлехт оформив повноцінний трансфер українського нападника із турецького Трабзонспора Даниса Сікана. Форвард збірної України уклав угоду до 2030 року.
Раніше повідомлялось, що Сікан красиво попрощався із Трабзонспором.