Козир лінії нападу: в Андерлехті відреагували на трансфер Сікана

Спортивний директор бельгійського Андерлехта Олів'є Ренар висловився щодо трансферу українського нападника Данила Сікана.

Його слова цитує офіційний сайт клубу.

Представник "пурпурово-білих" зробив акцент на досвідченості форварда, який у свої 24 роки вже встиг пограти на високому рівні.

"У свої 24 роки Данило Сікан є гравцем, який вже має чималий досвід виступів у чемпіонатах України та Туреччини, Лізі чемпіонів та у складі національної збірної", – заявив Ренар.

Також спортдиректор Андерлехта відзначив сильні сторони Сікана.

"Він володіє хорошою технікою, легко вписується в командну гру та вміє ефективно використовувати простір. Крім того, він є хорошим нападником і має хорошу гру головою. Таким чином, Данило є сильним додатковим козирем для нашої лінії нападу", – підсумував спеціаліст бельгійського клубу.

Нагадаємо, що Андерлехт уклав контракт із Данилом до кінця червня 2030 року. За бельгійців українець виступатиме під 14-м ігровим номером. Його останнім клубом був Трабзонспор, який він покинув достроково. Адже в українського футболіста була угода з турецькою командою до 30 червня 2029-го.

У Туреччині Сікан грав із січня 2025-го, відігравши 34 матчі (7 голів ат 3 асисти).

Новий клуб 24-річного форварда посідає четверте місце після 21-го туру у турнірній таблиці Про-ліги Бельгії, набравши 35 балів. Відставання від лідера сезону Сент-Жиллуаз складає 10 очок.