Настав час для нових викликів: Сікан попрощався з Трабзонспором

Український нападник Данило Сікан попрощався з Трабзонспором після свого переходу в бельгійський Андерлехт.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"Моя подорож з Трабзонспором сьогодні добігає кінця. З першого дня я відчував унікальний дух цього міста і легендарну пристрасть наших уболівальників.

Я вдячний за кожну хвилину, проведену на полі. Величезне спасибі моїм товаришам по команді, тренерському штабу і, особливо, пристрасним уболівальникам, які підтримували нас у кожній битві.

Тепер настав час для нових викликів, але я завжди буду дорожити спогадами, які ми створили тут. Успіхів усій родині Трабзонспора!" – написав Сікан.