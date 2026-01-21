Настав час для нових викликів: Сікан попрощався з Трабзонспором
Український нападник Данило Сікан попрощався з Трабзонспором після свого переходу в бельгійський Андерлехт.
Про це футболіст розповів в Instagram.
"Моя подорож з Трабзонспором сьогодні добігає кінця. З першого дня я відчував унікальний дух цього міста і легендарну пристрасть наших уболівальників.
Я вдячний за кожну хвилину, проведену на полі. Величезне спасибі моїм товаришам по команді, тренерському штабу і, особливо, пристрасним уболівальникам, які підтримували нас у кожній битві.
Тепер настав час для нових викликів, але я завжди буду дорожити спогадами, які ми створили тут. Успіхів усій родині Трабзонспора!" – написав Сікан.
У Туреччині Сікан грав із січня 2025-го, відігравши 34 матчі (7 голів ат 3 асисти).
Нагадаємо, що Андерлехт уклав контракт із Данилом до кінця червня 2030 року. За бельгійців українець виступатиме під 14-м ігровим номером. Його останнім клубом був Трабзонспор, який він покинув достроково. Адже в українського футболіста була угода з турецькою командою до 30 червня 2029-го.
Новий клуб 24-річного форварда посідає четверте місце після 21-го туру у турнірній таблиці Про-ліги Бельгії, набравши 35 балів. Відставання від лідера сезону Сент-Жиллуаз складає 10 очок.