Енріке: Впевненість не купиш, а футболісти – не машини

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке пояснив причини мінімальної перемоги над Осером (1:0) та висловився про погану реалізацію моментів.

Наставника цитує Lequipe.

"Це більше питання впевненості, а її не купиш. Вона приходить тоді, коли ти бачиш, що здатен завершувати атаки. Коли я дивлюся тренування, я бачу, що в нас є для цього якість. Але футболісти – не машини. Є моменти в сезоні, коли з'являється така неточність", – заявив тренер.

Енріке також зізнався, що переживав через втрати м'яча, які могли призвести до поразки.

"Як тренер, коли бачиш, що втрачаєш м'ячі, які зазвичай не втрачаєш… У цьому матчі, якби ми мали таку ж реалізацію, як у Португалії, ми могли б програти, бо футбол такий. І якби ми програли, впевненість зменшилася б ще більше", – підкреслив фахівець.

Гра проти Осера завершилась із рахунком 1:0, Долю поєдинку вирішив єдиний гол Баркола на 79-й хвилині, якому асистував Дембеле, що вийшов на заміну в другому таймі.

Нагадаємо, що Ілля Забарний відіграв повний матч за парижан і отримав високу оцінку (7.3).