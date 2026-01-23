Українська правда
Микола Літвінов — 23 січня 2026, 22:50
ПСЖ із Забарним наприкінці матчу здобув перемогу над Осером у 19-му турі Ліги 1

ПСЖ на виїзді переміг Осер у межах 19-го туру французької Ліги 1.

Матч завершився із мінімальним рахунком 1:0. Долю поєдинку вирішив єдиний гол Баркола на 79-й хвилині, якому асистував Дембеле, що вийшов на заміну в другому таймі. Ілля Забарний відіграв повний матч за парижан.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
19 тур, 23 січня 

Осер – ПСЖ 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 79 Баркола

Нагадаємо, що нещодавно головний тренер парижан Луїс Енріке став на захист усіх трьох літніх новачків паризького гранда, серед яких український захисник Ілля Забарний.

