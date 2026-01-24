Забарний отримав високу оцінку за матч проти Осера в Лізі 1

Захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний отримав високу оцінку (7.3) за матч 19-го туру чемпіонату Франції з футболу проти Осера (1:0).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Провівши на полі весь матч, українець здійснив 7 повернень м'яча, 4 виноси та 1 перехоплення. У силовій боротьбі діяв ефективно, вигравши всі наземні дуелі (2/2) та 3 з 4 верхових єдиноборств.

Нагадаємо, влітку 2025 року Забарний змінив Борнмут на Парі Сен-Жермен. У складі французького гранда Ілля зіграв 23 матчі в усіх турнірах, в яких забив один гол. Портал Transfermarkt оцінює українця у 50 мільйонів євро.

Напередодні оборонець потрапив до сотні найдорожчих футболістів світу за версією CIES.