Енріке: Футбол – огидний і нечесний спорт

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке відреагував на поразку від лісабонського Спортинга у 7-му турі Ліги чемпіонів, назвавши результат гри абсолютно несправедливим.

Тренера цитує Leparisien.

"Пояснити поразку дуже просто – це футбол. Ми були кращими за суперника і явно заслужили на перемогу. Це дуже несправедливо. Футбол – огидний спорт! Нечесний. Потрібно з цим змиритись. Зі мною таке часто траплялося: ми контролювали весь матч, але програли – це просто неймовірно", – розповів іспанський фахівець.

Також увагу було приділено виходу на поле українського захисника Іллі Забарного. Українець з'явився на 80-й хвилині, замінивши травмованого Фабіана Руїса.

"Ми зробили останню заміну, бо Фабіан Руїс зазнав травми. Якщо є якісь проблеми, то це проблеми тренера. Не хвилюйтесь. Я тут, щоб допомогти", – заявив Енріке.

ПСЖ поступився Спортингу у Лізі чемпіонів із рахунком 1:2.

Нагадаємо, що Ілля Забарний отримав низьку оцінку за матч 7-го туру. Гру українця оцінили в 6,2 бала.