Забарний отримав низьку оцінку за програний матч ПСЖ проти Спортинга в ЛЧ

Микола Дендак — 21 січня 2026, 00:50
Ілля Забарний
Instagram

Захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний отримав низьку оцінку за матч 7-го туру Ліги чемпіонів УЄФА проти португальського Спортинга (1:2).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Гру українця оцінили в 6,2 бала. Центрбек розпочинав поєдинок на лаві запасних, але вийшов на поле на 80-й хвилині. За цей час він програв єдину повітряну дуель та віддав 11 точних передач з 11 (100%).

Нагадаємо, влітку 2025 року Забарний змінив Борнмут на Парі Сен-Жермен. У складі французького гранда Ілля зіграв 23 матчі в усіх турнірах, в яких забив один гол. Портал Transfermarkt оцінює українця у 50 мільйонів євро.

Напередодні оборонець потрапив до сотні найдорожчих футболістів світу за версією CIES.

