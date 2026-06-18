Попереду лише Блохін, Бекенбауер та ван Бастен: Каннаваро увійшов до елітного клубу володарів "Золотого м'яча" на ЧС-2026

Фабіо Каннаваро став четвертим в історії власником "Золотого м'яча", який брав участь у чемпіонаті світу як гравець та як тренер.

Про це повідомляє OptaPaolo.

Це сталося після того, як італійський фахівець вивів збірну Узбекистану на матч першого туру в групі K на чемпіонаті світу 2026 проти Колумбії. Він опинився у списку з Олегом Блохіним, Францом Бекенбауером та Марко ван Бастеном.

Зауважимо, що як футболіст Каннаваро грав на чотирьох мундіалях (1998, 2002, 2006 та 2010 роки). На тріумфальному для італійців ЧС-2006 він здобув титул чемпіона світу, а наприкінці того ж року отримав Золотий м'яч.

Нагадаємо, що Колумбія оформила перемогу над Узбекистаном із рахунком 3:1 у матчі першого туру в групі K. Авторами голів стали Муньйос, Файзуллаєв, Діас та Кампас.

Додамо, що вінгер "кавовиків" Луїс Діас встановив унікальний рекорд в історії своєї національної команди. Також його визнали найкращим гравцем поєдинку.