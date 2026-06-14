Літак збірної Уругваю не зміг вилетіти до США на матч ЧС-2026

Літак збірної Уругваю не зміг вилетіти до США на матч проти збірної Саудівської Аравії в межах 1-го туру ЧС-2026.

Про це повідомив журналіст Ромаїн Маліна.

За даними джерела, причина полягає у відсутності адміністративних документів. Новий рейс повинен терміново вилетіти найближчим часом.

Збірна Уругваю має провести свій перший матч на груповому етапі чемпіонату світу в ніч із 15 на 16 червня на "Хард Рок Стедіум" у Маямі (США). Свисток про початок поєдинку пролунає о 01:00 за київським часом.

Ситуація є критичною, оскільки, згідно з жорсткими часовими рамками та регламентом, літак із національною збірною Уругваю повинен приземлитися в США не пізніше 19:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, що збірні Уругваю та Саудівської Аравії виступають у групі Н, де також грають збірні Іспанії та Кабо-Верде.

Напередодні стало відомо, що збірна Німеччини стала найрезультативнішою командою в історії чемпіонатів світу з футболу.