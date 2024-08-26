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Клуб УПЛ залишився без наставника — джерело

Андрій Яросименко — 26 серпня, 14:32
Клуб УПЛ залишився без наставника — джерело
Юрій Коваль
ФК Зоря

Президент Зорі Євгеній Гєллєр звільнив головного тренера Юрія Коваля з посади наставника клубу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Раніше повідомлялося, що тиждень тому, після поразки від Олександрії (1:2) Гєллєр дав тренерському штабу два матчі на виправлення ситуації. Оскільки луганці напередодні розгромно поступилися Руху, втрата очок у наступному поєдинку з Оболонню могла стати фатальною для наставника.

Але, за новою інформацією джерела, Євгеній не став чекати матчу проти "пивоварів" і після розмови з Юрієм Ковалем вирішив відпустити досвідченого фахівця.

Зазначається, що виконувати обовʼязки головного тренера у Зорі певний час буде Младен Бартулович. Коваль, швидше за все, залишиться у структурі клубу, але на іншій посаді.

Нагадаємо, наразі Зоря має шість очок в активі за три гри. Луганський клуб станом на 25 серпня посідає п'яте місце у таблиці УПЛ.

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