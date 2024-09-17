Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

"Йому знадобиться час": Луческу оцінив гру Довбика в Ромі

Олексій Мурзак — 17 вересня, 16:58
Йому знадобиться час: Луческу оцінив гру Довбика в Ромі
Артем Довбик
Getty Images

Екстренер Шахтаря та Динамо, а нині наставник збірної Румунії Мірча Луческу очікує, що форварду Роми Артему Довбику знадобиться час на адаптацію в новому клубі.

Слова румунського фахівця наводить Corriere dello Sport.

"Я тренував Довбика, він добрий хлопець і чудовий футболіст. Йому знадобиться час, щоб адаптуватись у Ромі. Він той, хто забиває голи та має відмінний удар", – зазначив Луческу.

15 вересня форвард збірної України Артем Довбик відзначився дебютним голом за італійську Рому.

Сталося це у матчі 4 туру Серії А проти Дженоа, який завершився внічию 1:1.

Мірча Луческу Рома Артем Довбик

Мірча Луческу

Луческу прооперують у Києві
Екскапітан Динамо порівняв Луческу та Шовковського
Огляд першої перемоги збірної Румунії після повернення Луческу
Жабченко: Динамо Луческу мені подобалося менше, ніж зараз
Впевнений, що мікроклімат у роздягальні став набагато кращим: Протасов порівняв Динамо Шовковського та Луческу

Останні новини