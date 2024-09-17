"Йому знадобиться час": Луческу оцінив гру Довбика в Ромі
Артем Довбик
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Екстренер Шахтаря та Динамо, а нині наставник збірної Румунії Мірча Луческу очікує, що форварду Роми Артему Довбику знадобиться час на адаптацію в новому клубі.
Слова румунського фахівця наводить Corriere dello Sport.
"Я тренував Довбика, він добрий хлопець і чудовий футболіст. Йому знадобиться час, щоб адаптуватись у Ромі. Він той, хто забиває голи та має відмінний удар", – зазначив Луческу.
15 вересня форвард збірної України Артем Довбик відзначився дебютним голом за італійську Рому.
Сталося це у матчі 4 туру Серії А проти Дженоа, який завершився внічию 1:1.