"Йому знадобиться час": Луческу оцінив гру Довбика в Ромі

Екстренер Шахтаря та Динамо, а нині наставник збірної Румунії Мірча Луческу очікує, що форварду Роми Артему Довбику знадобиться час на адаптацію в новому клубі.

Слова румунського фахівця наводить Corriere dello Sport.

"Я тренував Довбика, він добрий хлопець і чудовий футболіст. Йому знадобиться час, щоб адаптуватись у Ромі. Він той, хто забиває голи та має відмінний удар", – зазначив Луческу.

15 вересня форвард збірної України Артем Довбик відзначився дебютним голом за італійську Рому.

Сталося це у матчі 4 туру Серії А проти Дженоа, який завершився внічию 1:1.