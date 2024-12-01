Яремчук не дуже технічний: Луческу оцінив нападника збірної України

Колишній головний тренер київського Динамо та донецького Шахтаря Мірча Луческу вважає нападника Олімпіакоса та збірної України Романа Яремчука небезпечним гравцем.

Його слова передає Golazo.

"Яремчук був у Бенфіці, він є одним з ключових гравців української збірної. Класичний нападник, 9-й номер, високий, міцний, з хорошою грою головою. Але не дуже технічний. Він також грав на Євро проти збірної Румунії. Небезпечний тим, що досить рухливий, попри свої габарити", – сказав наставник.

Нагадаємо, у літнє трансферне вікно українець перейшов у Олімпіакос. За цей час він зіграв 9 матчів та забив 1 м'яч.

За останніми чутками, вже в січні Яремчук може залишити грецьку команду. В Олімпіакосі здивовані тим, що в національній збірній українець показує зовсім інший футбол. "Червоно-білі" вже навіть визначилися з ціною на 29-річного нападника.