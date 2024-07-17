Луческу може очолити європейську збірну

Колишній головний тренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу може стати наставником збірної Румунії.

Про це повідомляє Antena Sport.

За інформацією джерела, румунська федерація футболу розглядає заміну для нинішнього тренера збірної Едварда Йорденеску, контракт якого добігає кінця. На посаду наставника претендують Луческу, а також румунський тренер, найкращий бомбардир в історії збірної Георге Хаджи.

Раніше Мірча заявив, що готовий повернутися до тренерської діяльності. Він перебуває без роботи з листопада минулого року, коли подав у відставку з Динамо після поразки від Шахтаря.

Нагадаємо, на Євро-2024 Румунія дійшла до 1/8 фіналу, де розгромно програла збірній Нідерландів.