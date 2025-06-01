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Визначився останній учасник Клубного чемпіонату світу

Володимир Максименко — 1 червня 2025, 08:49
Визначився останній учасник Клубного чемпіонату світу
ФК Лос-Анджелес

Зранку 1 червня визначився останній учасник Клубного чемпіонату світу, який відбудеться цього літа.

Ним став Лос-Анджелес, який переграв Америка, дотиснувши суперників у додатковий час – 2:1.

Браян Родрігес реалізував пенальті та вивів мексиканський колектив уперед, але Жезус за хвилину до завершення основного часу зміг врятувати Лос-Анджелес.

Перемогу представнику МЛС приніс Деніс Буанга, який скористався передачею Олів'є Жиру.

Клубний чемпіонат світу
Плей-ін, 1 червня

Лос-Анджелес – Америка 2:1 ДЧ (0:1)

Голи: 0:1 – Родрігес, 64 (пен.), 1:1 – Жезус, 89, 2:1 – Буанга, 115

Український захисник Лос-Анджелесу Артем Смоляков провів весь матч на лаві для запасних.

В березні міжнародна футбольна федерація виключила Леон зі складу учасників турніру через порушення, пов'язане з власником клубу.

Леон у коаліції з двома іншими клубами подав апеляцію до CAS на це рішення, сподіваючись зберегти своє місце. Проте ця ідея зазнала невдачі.

Нагадаємо, що оновлений КЧС проходитиме цього літа в США з 15 червня до 13 липня.

Раніше визначився транслятор Клубного чемпіонату світу в Україні.

Клубний чемпіонат світу Лос-Анджелес

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