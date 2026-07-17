Харків завершує трансфер захисника Лос-Анджелеса

ФК Харків завершує перехід українського захисника Артема Смолякова, який виступає в МЛС за Лос-Анджелес.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Йдеться про безплатну оренду терміном на один рік. За умовами угоди, харківський клуб повністю бере на себе виплату заробітної плати гравця та матиме право першочергового викупу влітку 2027 року.

Зараз сторони перебувають на фінальній стадії узгодження юридичних деталей.

Лос-Анджелес придбав Смолякова у Полісся в лютому 2025 року за 2 млн євро. Контракт 23-річного українського захисника з американським клубом чинний до 31 грудня 2028-го.

Напередодні Харків оголосив про припинення співпраці із бразильським легіонером Арі Моурою.