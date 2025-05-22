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Визначився транслятор клубного чемпіонату світу-2025 на території України

Олег Дідух — 22 травня 2025, 11:52
Визначився транслятор клубного чемпіонату світу-2025 на території України
Суспільне

Офіційним транслятором клубного чемпіонату світу 2025 року на території України буде Суспільне Спорт.

Про це повідомляє Суспільне.

Телеканал транслюватиме у прямому ефірі усі матчі плейоф і найцікавіші матчі групового етапу – зокрема, поєдинки за участю команд, де виступають україніці. Усі матчі наживо показуватиме платформа DAZN, проте без українських коментарів. Натомість, Суспільне транслюватиме ігри з українськомовним коментарем.

Трансляції матчів проводитимуться на телеканалі й сайті Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного (на усіх платформах). Щодня в ефір виходитимуть підсумкові студії. Огляди всіх матчів будуть доступні на Youtube-каналі Суспільне Спорт, повні записи матчів – на сайті Суспільне Спорт.

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу-2025 пройде у США з 15 червня до 13 липня. У турнірі візьмуть участь 32 команди, 12 із яких – європейські.

Раніше повідомлялося про те, що хавбек Реала Джуд Беллінгем пропустить клубний чемпіонат світу через травму.

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