ФІФА виключила одного з учасників клубного чемпіонату світу: відома причина
Мексиканський Леон, за який виступає колишня зірка Реала Хамес Родрігес, не зіграє на клубному чемпіонаті світу 2025 року.
Про це повідомила пресслужба ФІФА.
Причиною стало правило, яке забороняє брати в ньому участь командам, у яких один власник. Так, клуб належить групі Grupo Pachuca, яка володіє Пачукою, що також заявлена на турнір.
Леон мав зіграти на груповому етапі з Челсі, Фламенго та Есперансом. Пізніше ФІФА оголосить клуб, який замінить Леон на клубному ЧС.
Нагадаємо, клубний чемпіонат світу 2025 року пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року в США в розширеному форматі на 32 команди. Фінал турніру відбудеться на "Метлайф Стедіум" в Нью-Джерсі, а переможець отримає 100 мільйонів доларів.
Цікаво, що попри можливу значну фінансову вигоду, ФІФА змушена була погрожувати клубам штрафами у випадку відмови від участі в турнірі.
Раніше визначились усі учасники майбутнього клубного ЧС.