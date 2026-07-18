Шальке підписав ексзахисника збірної Німеччини

Фланговий захисник Фіорентини Робін Гозенс став гравцем Шальке.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Йдеться про оренду на один рік із обов'язковою опцією викупу. Сума викупу не розголошується. Наразі трансферна вартість 32-річного німця оцінюється в 4 мільйони євро.

У складі Фіорентини Гозенс провів останні два сезони, відзначившись 11 голами та 10 асистами в 75 матчах у всіх турнірах.

Раніше захисник виступав за такі клуби як Вітесс, Дордрехт, Хераклес, Аталанта, Інтер і Уніон Берлін. Відзначився 2 голами в 24 матчах за збірну Німеччини, за яку дебютував у 2020 році, а востаннє викликався у 2025-му.

Нагадаємо, раніше Шальке підписав воротаря збірної України U-19 Кирила Хадасевича.