Воротар збірної України U-19 перейшов у Шальке

Голкіпер юнацької збірної України U-19 Кирило Хадасевич став гравцем Шальке.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Хадасевич перейшов у Шальке на правах вільного агента із іншого німецького клубу, Вольфсбурга. У систему "Вовків" 17-рійчний воротар потрапив влітку 2022 року після того, як покинув Україну. Свій шлях у футболі починав у академії Дніпра-1.

У Вольфсбургу Хадасевич виступав за юнацькі команди U-17 і U-19. У Шальке виступатиме за команду U-19. Виступав за юнацькі збірні України різних вікових категорії, зокрема, провів 1 матч за збірну U-19.

Нагадаємо, Шальке у минулому сезоні став чемпіоном другої Бундесліги та повернувся в еліту. Після того клуб із Гельзенкірхена продовжив контракт із ексворотарем Ліверпуля Лорісом Каріусом.