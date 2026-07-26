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Джеко залишиться у Шальке ще на сезон

Олег Дідух — 26 липня 2026, 17:09
Джеко залишиться у Шальке ще на сезон
Едін Джеко
Getty Images

Легендарний нападник збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко залишиться в Шальке ще на один сезон.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Джеко погодився підписати контракт із Шальке на один рік – до кінця червня 2027 року. 40-річний форвард відхилив пропозиції з Серії А, МЛС і Німеччини.

Джеко перейшов у Шальке в січні поточного року з Фіорентини, після чого відзначився за німецький клуб 6 голами та 3 асистами в 11 матчах другої Бундесліги. Шальке посів друге місце в турнірній таблиці та повернувся в елітний дивізіон чемпіонату Німеччини. З початку липня боснієць перебуває в статусі вільного агента.

Окрім Шальке та Фіорентини, Джеко у своїй кар'єрі також виступав за Железнічар, Пепліце, Усті над Лабем, Вольфсбург, Манчестер Сіті, Рому, Інтер і Фенербахче.

Шальке Едін Джеко

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