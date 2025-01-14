РБ Лейпциг відмовився від оренди форварда Мілана після проваленого медогляду

Нападник Мілана Ноа Окафор не виступатиме за РБ Лейпциг на правах оренди до кінця нинішнього сезону, оскільки німецький колектив відмовився від угоди.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Причиною відмови "биків" від 24-річного швейцарця став провалений медогляд.

Німецький клуб дізнався, що Окафор не зможе грати протягом наступних 3-4 тижнів. Травма не серйозна, проте клуб розраховував, що форвард зможе грати з наступного ж матчу.

Тому орендна угода зірвалася, а сам футболіст незабаром повернеться з Німеччини до Італії, де він продовжить своє відновлення у складі Мілана.

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За півтора роки з моменту свого переходу з РБ Зальцбурга Ноа Окафор так і не зміг завоювати місце в основі "россонері".

Нагадаємо, що вчора про завершення своєї кар'єри оголосив колишній центрбек Мілана та збірної Данії Сімон К'єр.