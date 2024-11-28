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Ексголкіпер Ліверпуля готовий завершити кар'єру, якщо він не дочекається на "правильну пропозицію"

Олексій Погорелов — 28 листопада 2024, 17:30
Ексголкіпер Ліверпуля готовий завершити кар'єру, якщо він не дочекається на правильну пропозицію
Лоріс Каріус
Transfermarkt

Колишній воротар Ліверпуля Лоріс Каріус заявив, що він готовий завершити кар'єру, якщо він так і не дочекається на пропозицію, яка його задовільнить.

Про цей настрій футболіста повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

"Наразі у мене немає контракту з жодним клубом, але я ще не завершив кар'єру. Якщо надійде правильна пропозиція, я хотів би продовжити грати у футбол. Вважаю, що в мене ще є все необхідне, щоб бути хорошим воротарем.

Але якщо пропозиція мені не підійде, я не підпишу її тільки заради того, щоб десь грати у футбол", – сказав Каріус.

31-річний німець залишився без клубу після того, як минулого літа завершився його контракт з Ньюкаслом.

У минулому сезоні Каріус зіграв лише в одному матчі, в якому він пропустив чотири м'ячі від Арсенала (1:4).

Раніше з'явилася інформація, що власники колишнього клубу Каріуса, Ньюкасла мають намір придбати ще один клуб. Вони розглядають можливість інвестувати в італійський футбол.

Але при цьому "сороки" ризикують втратити свого найкращого форварда, за якого ведуть боротьбу Арсенал та Челсі.

Каріус Ліверпуль

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